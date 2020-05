© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ma solo per la, lasciando il carbone al più presto, perché "".Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea,, rispondendo in conferenza stampa a Bruxelles a una domanda sulle condizioni poste dalla Commissione all'acciaieria tarantina per accedere ai fondi per la transizione energetica equa."Taranto fa già parte delle aree beneficiarie individuate per il Just Transition Fund", ha precisato Timmermans che è responsabile per il Green Deal europeo, il programma di investimento green della Commissione UE, rafforzato dal Piano "Next Generation EU" che ha"L'idrogeno pulito è una delle principali priorità per la transizione energetica e investiremo molto affinché sia parte del nostro futuro", ha aggiunto il vicepresidente evidenziandone il "potenziale enorme"."Con l'industria siderurgica europea - ha annunciato - abbiamo già in corso una discussione approfondita sulla transizione all'idrogeno. Su questo c'è un enorme potenziale" ed è anche per questo che il Just Transition Fund sarà usato solo "in quella direzione"."Non possiamo usarlo per andare dal carbone al carbone:. Sarebbe impensabile - ha concluso il vicepresidente della Commissione - che il sostegno UE venisse dato per passare dal carbone al carbone".