Ex Ilva: commissari e ArcelorMittal firmano pre-accordo, intesa entro gennaio

(Teleborsa) -, presidente e amministratore delegato di, e idi Taranto hannodi massima (heads of agreement)per evitare l'addio del gruppo franco indiano dal polo siderurgico pugliese.dovrà essere raggiunto unLa firma del documento di 4 pagine, è avvenuta alcivile sul ricorso cautelare d'urgenza presentato dall'amministrazione straordinaria dell'ex Ilvadel contratto d'affitto chiesto da ArcelorMittal.per permettere lo sviluppo della trattativa per un accordo vincolante entro il prossimo mese.Intanto, fonti del Ministero dello Sviluppo economico hanno fatto sapere che il ministrodegli Heads of Agreement con ArcelorMittal. "Vengono poste le basi per trovare un accordo più completo entro gennaio", commentano le fonti."Sono abbastanza soddisfatto,. È un pre-accordo, la soddisfazione piena arriverà quando ci sarà l'accordo vincolante", ha affermato