Eurozona, inflazione accelera al rialzo

(Teleborsa) -. Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), a febbraio 2019 isu base tendenziale, al di sopra dell'1,4% nella stima flash ei. Nel mese precedente si era registrato un incremento dell'1,4%., dopo il -1% indicato il mese precedente ed in linea con il consensus.L'inflazione core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, evidenzia una crescita dell'1% su base annua, in linea con le attese rispetto al dato rivisto dell'1,1% del mese precedente. Su base mensile evidenzia un +0,3% in linea con le attese e con il dato dle mese precedente.Nell'intera Unione Europea, l'inflazione sale all'1,6% su base annuale dall'1,5% precedente, mentre su mese registra una variazione pari a +0,4%.