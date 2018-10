Eurozona, il PIL rallenta e cresce meno delle attese

(Teleborsa) - Crescita più lenta per l'economia di Eurolandia nel terzo trimestre dell'anno.



Secondo la stima preliminare di Eurostat, il PIL dell Eurozona dovrebbe esser cresciuto nel 3° trimestre dello 0,2%, rispetto al +0,4% precedente. Il dato è al di sotto delle stime degli analisti che avevano previsto sempre un +0,4%.



Su anno, invece, l'espansione economica dovrebbe registrare una decelerazione mostrando una crescita dell'1,7% rispetto al +2,2% precedente. Anche in questo caso deluse le stime, che erano per un +1,9%.



Per l'intera Unione Europea (EU-28) è attesa una crescita del PIL dello 0,3% su trimestre (+0,5% il precedente) e dell'1,9% su anno (+2,1% il dato precedente).



(Foto: Lukasz Kobus - © Unione Europea) © RIPRODUZIONE RISERVATA