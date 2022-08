Europa, gas ancora in rialzo. Governi lanciano piani per risparmio

(Teleborsa) -, con i governi europei che continuano a prendere iniziative per riempire gli stoccaggi e delineare piani per la diminuzione dei consumi e potenziali razionamenti durante l'inverno. Il presidente del consiglio italiano, Mario Draghi, ha detto che la. "Questo legame che c'è tra il costo dell'energia elettrica prodotta con le rinnovabili, e quindi acqua, sole, vento, e il prezzo massimo del gas ogni giorno è un legame che non ha più senso", ha affermato durante un discorso al meeting di CL a Rimini.Il prezzo dei contratti(con scadenza a settembre), utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, hanno chiuso la seduta con un, dopo aver toccato anche i 302 euro/MWh poco prima della fine delle contrattazioni. Si tratta di prezzi di oltre dieci volte superiori allo stesso periodo dello scorso anno.A giugno i prezzi erano scesi a 84 euro/MWh, poco sopra i livelli pre-conflitto, per poi ripartire al rialzo sulla prospettive di un taglio totale delle forniture da parte della Russia. I prezzi del gas TTF sono diventati. Nei giorni scorsi, ad esempio, sono stati spinti dall'annuncio di Gazprom dellaper manutenzione dal 31 agosto al 2 settembre.Sul fronte europeo, ilha approvato oggi unper assicurare il risparmio energetico nel corso dell'inverno; se correttamente applicate, queste misure consentiranno di risparmiare gas nella misura del 2-2,5%. Ilha invece deciso di fissare, per il semestre invernale, un; la decisione è stata presa per evitare una situazione di penuria e considerando che nel settore del gas la Svizzera è totalmente dipendente dalle importazioni. Ilper la prima volta a giugno, mentre le importazioni di merci sono crollate a 33 milioni di sterline, il livello più basso dal 1997, secondo i dati dell'Office for National Statics (ONS).Draghi ha ricordato che, a differenza di altri paesi europei, le forniture di gas russo in Italia "sono sempre meno significative", e una loro eventuale interruzione avrebbe un impatto minore di quanto avrebbe avuto in passato. "Il livello di riempimento degli stoccaggi ha ormai toccato l'80%, in linea con l'obiettivo di raggiungere il 90% entro ottobre - ha spiegato - Il governo haa seconda della quantità di gas che potrebbe venire eventualmente mancare".