Eurogruppo, accordo su capacità bilancio dell'Eurozona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I ministri delle Finanze europei hanno. Importo che sarà utilizzato per investimenti e riforme a partire dal 2021.Ad annunciarlo è stato lo stesso: "lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività (Bicc) è diventato realtà, e ora".La zona euro contribuirà per circa 17 miliardi al bilancio dell'intera UE proposto dalle Commissione europea a sostegno delle riforme.I ministri finanziari UE hanno stabilito inoltre che l'80% dei fondi dal bilancio sarà allocato secondo due criteri: popolazione e PIl, mentre il 20% potrà essere utilizzato per sostenere i Paesi che metteranno in campo riforme e investimenti particolarmente ambiziosi.