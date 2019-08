Eurizon vede ripresa raccolta e si conferma prima in Italia nell'AM

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società di asset management del gruppo, ha chiuso il primo semestre dell'anno con una forte crescita della raccolta, che la conferma alnel settore dellaIl semestre si è chiuso con undi euro ed un. Cresce il, che conferma la società prima in Italia anche per il secondo trimestre, con"Siamo soddisfatti dei risultati del periodo", afferma l'Amministratore delegato, aggiungendo "emergono concreti segnali di ripresa della raccolta, frutto dell'efficace attività di consulenza delle reti di vendita con cui abbiamo mantenuto una stretta collaborazione, soprattutto nelle fasi di maggiore tensione sui mercati. Molto positivo anche l'apporto della clientela istituzionale, con cui in questi mesi abbiamo sviluppato nuove iniziative e avviato importanti collaborazioni".