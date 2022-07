eToro, salta la quotazione a Wall Street tramite SPAC

(Teleborsa) - eToro, broker online e popolare piattaforma di social trading, ha abbandonato il progetto di quotazione a Wall Street. In un comunicato congiunto con FinTech Acquisition Corp. V, la SPAC quotata al Nasdaq con cui avrebbe dovuto effettuare una business combination, ha annunciato che le due società hanno concordato di comune accordo di risolvere il loro accordo e progetto di fusione precedentemente annunciato, con effetto immediato.

La proposta di fusione, inizialmente annunciata nel marzo 2021, era condizionata al soddisfacimento di alcune condizioni di chiusura, e "nonostante i migliori sforzi delle parti" tali condizioni non sono state soddisfatte e le parti non sono state in grado di completare l'operazione entro il termine del 30 giugno 2022.

Le società avevano modificato l'accordo a fine dicembre per estendere la scadenza a fine giugno e abbassare la valutazione di eToro a 8,8 miliardi di dollari da 10,4 miliardi di dollari. Nel frattempo, le condizioni di mercato sono significativamente peggiorate e il momento d'oro delle SPAC (che hanno avuto un vero e proprio boom nel 2021) è passato.

"Anche se questo non è il risultato che speravamo quando abbiamo iniziato questo processo, il business sottostante di eToro rimane sano, il nostro bilancio è solido e continuerà a bilanciare la crescita futura con la redditività - ha commentato Yoni Assia, co-fondatore e CEO di eToro - Abbiamo chiuso il secondo trimestre del 2022 con circa 2,7 milioni di account, un aumento di oltre il 12% rispetto alla fine del 2021, a dimostrazione dei continui tassi di acquisizione e fidelizzazione dei clienti che sono migliorati nel tempo".