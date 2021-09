ESMA, la tedesca Ross supera il commissario Consob Di Noia per guidare l'Authority

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - L'economista tedesca Verena Ross sarà la nuova numero uno dell'Autorità di vigilanza europea sui mercati finanziati (ESMA). Lo ha comunicato il Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio dell'Unione europea (Coreper), preferendola quindi al commissario della Consob Carmine di Noia, che era in cima alla lista confezionata a suo tempo dalla stessa ESMA sulla base del curriculum. Per l'ufficialità è ora necessaria l'approvazione del Parlamento europeo.



Verena Ross è direttore esecutivo dell'ESMA. In precedenza, è stata Direttore della Divisione Internazionale presso la Financial Services Authority (FSA) del Regno Unito, l'autorità indipendente britannica che aveva compiti di vigilanza sui mercati finanziari. È stata anche membro dell'Executive Committee della FSA e dell'Executive Policy and Risk Committees. È entrata per la prima volta nella FSA nel 1998, dopo aver iniziato la sua carriera presso la Bank of England, dove ha lavorato come economista e poi come supervisore bancario.