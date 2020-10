ESI presenta domanda ammissione su AIM Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società operante nel settore delle energie rinnovabili in Italia ed a livello internazionale, in qualità di EPC e System Integrator, ha presentato a Borsa Italiana ladelle azioni e warrant sul mercato. L'inizio delle negoziazioni è previsto per ilLa società intendederivanti dall'offerta perche la stessa prevede di intraprendere sia attraverso una, derivante dal consolidamento della propria posizione di mercato, dal rafforzamento dell'organizzazione e dalla penetrazione su ulteriori mercati esteri,Nel processo di quotazione, ESI S.p.A. è assistita da Integrae SIM (Nominated Advisor e Global Coordinator dell'operazione, Emintad (Advisor Finanziario), Norton Rose Fulbright (Legal Advisor), BDO (Società di Revisione) e Polytems Hir (Advisor di Comunicazione).