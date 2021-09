ESI, CdA approva emissione di prestito obbligazionario da 2 milioni di euro

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Il CdA di ESI - società quotata su AIM Italia e attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator - ha deliberato l'emissione strutturata sotto forma di cosiddetto "basket bond" di un prestito obbligazionario non convertibile, per un ammontare nominale di 2 milioni di euro e una durata di 7 anni, ad un tasso annuo lordo del 2,95%. L'emissione, viene sottolineato, rientra "nel contesto di una più ampia operazione di finanziamento".



Il prestito sarà sottoscritto da un veicolo di cartolarizzazione, che a sua volta si finanzierà mediante l'emissione di titoli asset backed rivolti a principali investitori qualificati. Attraverso l'emissione obbligazionaria, ESI "avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie, con un orizzonte temporale di lungo termine e a condizioni economiche competitive, che saranno impiegate per realizzare investimenti industriali finalizzati alla crescita del gruppo, in Italia e all'estero, in linea con le strategie e gli obiettivi delineati dal management".







