ENI seleziona tre start up per progetti legati a digitalizzazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -: sono queste le start up italiane che ENI ha scelto per valutare lo sviluppo congiunto di soluzioni digitali all'avanguardia negli ambiti della salute e sicurezza delle persone, della valorizzazione delle aree di servizio e dell'integrazione della manualistica operativa con i digital twin.Attraverso la collaborazione con le migliori start up italiane, ENIe contribuisce allo sviluppo di una rete virtuosa di potenziali aziende leader nell'innovazione tecnologica.La scelta delle tre start up è giunta al termine del processo di selezione lanciato lo scorso novembre con il progetto CallForGrowth ENI, un', la piattaforma di open innovation che supporta l'incontro e la collaborazione fra grandi aziende e start up.Per le tre start up selezionate comincia adesso un percorso di tre mesi di intensa collaborazione con ENI mirato alla realizzazione di tre distinti progetti pilota, uno per ciascuna area della CallForGrowth.