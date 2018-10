Eni: nuova scoperta in Norvegia di olio in offshore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova scoperta per l'Eni. Il cane a sei zampe ha annunciato di aver trovato dell'olio nella licenza PL532 nel Mare di Barents Occidentale in Norvegia, realizzata attraverso il pozzo esplorativo 7220/5-3, perforato in 409 metri d'acqua sul prospetto denominato Skruis nella licenza PL532. Il pozzo, si legge in una nota del gruppo petrolifero italiano, si trova a circa 230 chilometri a nord ovest della città di Hammerfest e pochi chilometri a nord del campo di Johan Castberg per il quale è stato approvato il piano di sviluppo nel giugno 2018 e del quale è prevista l'entrata in produzione nel 2022.L'obiettivo dell'esplorazione del pozzo era di testare il potenziale a idrocarburi delle sequenze del tempo geologico del Giurassico medio. Nel pozzo è stato rinvenuta una colonna di 34 metri a olio leggero in un singolo orizzonte diarenarie con ottime proprietà petrofisiche. Le stime preliminari della scoperta indicano un range di volumi tra 50 e 60 milioni di olio in posto, 15-25 milioni di barili recuperabili. Tuttavia il pozzo non è ancora stato testato per la produzione, ma è stata svolta una campagna di acquisizione dati e di campionamento. Il pozzo poi verrà abbandonato permanentemente.Questa scoperta si inserisce nella strategia di esplorazione near field di Eni che permette lo sfruttamento delle riserve grazie alle sinergie offerte con le infrastrutture produttive future.