Eni firmato accordo di approvvigionamento GNL in Nigeria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha firmato un nuovoper 1,5 milioni di tonnellate dicon la società Nigeria LNG Limited (NLNG), una joint venture tra NNPC, Shell, Total ed Eni (che detiene una quota del 10,4% della JV). Il gas liquefatto sarà(Treni 1,2 e 3) situati aEni, attraverso la consociata locale NAOC, è anche uno dei fornitori di gas all'impianto. L'accordo, insieme a quello analogo siglato lo scorso dicembre tra Eni e NLNG per l'acquisto di 1,1 milioni di tonnellate di gas liquefatto,di GNLe di supportare ulteriormente lo sviluppo della propria presenza nei principali mercati di destinazione.Eni è presente in Nigeria dal 1962, con attività di esplorazione, sviluppo e produzione operate e non operate in aree onshore e offshore del Delta del Niger. La produzione di Eni nel Paese attualmente supera i 100.000 barili di olio equivalente al giorno.