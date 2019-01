Eni: firma memorandum per esplorazione in offshore Bahrain

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -delde(Noga) ehanno firmato un Memorandum d'Intesa con l'obiettivo di perseguire future attività di esplorazione ne, un'area offshore ancora in gran parte inesplorata situata nelle acque territoriali settentrionali del Regno del Bahrain. L'area copre una superficie di oltre 2.800 km2 con una profondita' d'acqua che va da 10 a 70 metri. Ad annunciarlo Eni in una nota.Alla firma hanno partecipatoministro del petrolio del Bahrain e presidente di Noga, eamministratore delegato di Eni., ha dichiarato Descalzi. Questo memorandum consentirà a Eni di iniziare a collaborare e investire in un Paese che è stato uno dei primi nel Golfo a produrre petrolio e che ora punta a svelare il suo potenziale offshore. Entrare in Bahrain ci consentirà anche diin linea con la nostra strategia di diversificazione del nostro portafoglio esplorativo in bacini petroliferi con potenziale produzione di idrocarburi liquidi, mantenendo quote di partecipazione significative in fase esplorativa".- "Questa alleanza strategica con Eni, ha sottolineato Mohamed Bin Khalifa Al Khalifa, è un passo importante per lo sfruttamento delle risorse naturali nell'offshore del Regno. Con la firma di questo memorandum puntiamo a iniziare varie discussioni per valutare tutti gli aspetti rilevanti in termini tecnici e commerciali per le potenziali attività di esplorazione e di sviluppo in tempi brevi".