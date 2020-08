Eni, collaborazione fra Versalis e Forever Plast per prodotti in polistirene da riciclo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società del Gruppo Eni, ha firmato un, società italiana leader a livello europeo nel settore del recupero e riciclo della plastica post-consumo, finalizzato allo sviluppo e alla commercializzazione di unaI nuovi prodotti, una particolare miscela a base di polistirene compatto contenente, garantiscono performance in grado di soddisfare le esigenze di molteplici applicazioni, quali isolamento termico, imballaggio non alimentare e oggettistica per la casa.Il polistirene riciclato utilizzato, come i contenitori di yogurt e stoviglie monouso che saranno forniti dal circuito, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in Plastica.Con la nuova gamma di pèrodotti, l'azienda chimica di Eni, in aggiunta a quelli a base di polistirolo espandibile (Versalis Revive EPS) e di polietilene (Versalis Revive PE) già presenti sul mercato.