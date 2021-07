Eni acquisisce Dhamma Energy per crescere nel fotovoltaico

Lunedì 26 Luglio 2021, 13:15

(Teleborsa) - Eni, tramite Eni gas e luce, ha acquisito dai due soci fondatori la società Dhamma Energy Group, che dal 2008 sviluppa e gestisce parchi fotovoltaici di medie e grandi dimensioni, con focus su Francia e Spagna. Il portafoglio impianti di Dhamma include una pipeline di progetti in vari stadi di maturità di quasi 3 GW, distribuita nei due Paesi, e anche impianti già in esercizio o in fase avanzata di costruzione in Francia per circa 120 MW. Il team di gestione di Dhamma passerà in in Eni gas e luce.

"Proseguiamo nel potenziamento della nostra capacità di generazione elettrica da rinnovabili in linea con la nostra strategia di crescita in questo ambito, continuando a crescere in Spagna e soprattutto inaugurando la nostra presenza nell'energia rinnovabile in Francia, dove Eni gas e luce ha già una presenza significativa e una base clienti importante - ha commentato Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni - Francia e Spagna si confermano quindi due mercati fondamentali per Eni gas e luce, nei quali la società incrementerà sempre più il proprio valore attraverso l'integrazione tra retail e rinnovabili".