Energica Motor, nuovo accordo commerciale in Germania

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Energica Motor Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World Cup, ha firmato un nuovo accordo commerciale in Germania con Performance Bikes.Il nuovo rivenditore si trova a Viersen-Duelken, vicino alla città di Duesseldorf, nella regione Rhine-Ruhr, la più grande area metropolitana della Germania con oltre 10 milioni di abitanti."La Germania è attualmente il mercato europeo con la più grande rete di concessionari Energica, in più riteniamo che ci sia una reale possibilità di crescita anche nelle regioni dove la nostra presenza è ancora limitata", ha affermato Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director."Inoltre il mercato tedesco dei veicoli elettrici ha registrato un nuovo record nell'ultimo mese, raggiungendo una quota di mercato del 13,2% rispetto al 2,6% del 2019".