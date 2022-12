Energia, le stime di Enea per il 2022: consumi in calo (-1,5%) ma ma crescono le emissioni (+2%)

(Teleborsa) - Segnali diper lo: nei primi nove mesi dell'anno, a fronte didi energia sostanzialmente fermi, con la previsione di un calo dell'1,5% sull'intero 2022, ledisono cresciute del 6%, con una stima di aumento di oltre il 2% a fine 2022. D'altra parte, a fronte del maggiore ricorso alleche stanno quasi tornando ai livelli pre-pandemia (+8% petrolio e + 47% carbone) e di una riduzione del 3% dei consumi di gas, le rinnovabili hanno registrato un calo dell'11%, dovuto a una riduzione dell'idroelettrico che l'aumento di solare ed eolico non è riuscito a compensare.È quanto emerge dall'per il II e III trimestre dell'anno, che evidenzia anche un forte peggioramento dell'indice della(-60% nel III trimestre)."Il forte calo dell'indice ENEA-ISPRED è da collegarsi in particolare al peggioramento della componente decarbonizzazione, scesa al valore minimo della serie storica", spiega, il coordinatore dell'Analisi trimestrale ENEA. "In questo scenario – continua – l'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni del 55% al 2030 potrà essere raggiunto solo se nei prossimi otto anni riusciamo a ottenere una riduzione media annua di quasi il 6%".Sul fronte della, l'Analisi evidenzia il peggioramento dell'adeguatezza del sistema gas. "In vista del prossimo inverno richiede particolare attenzione la capacità delle infrastrutture gas di coprire la punta di domanda: infatti, nel caso di un completo azzeramento dei flussi dalla Russia (scesi sotto al 20% dell'import totale nei primi nove mesi, ma già quasi a zero a ottobre), risulterebbe molto difficile coprire punte di domanda legate a picchi di freddo intenso che investano l'intero territorio nazionale", commenta Gracceva.Lato, se per il gas gli incrementi registrati in Italia sono simili alla media europea, nel caso dell'elettricità gli aumenti sono stati all'incirca doppi di quelli registrati nell'UE, in particolare nel caso delle. "Rispetto al 2021 un'impresa con consumi medio-bassi ha visto aumentare i prezzi di elettricità e gas rispettivamente del 60% e del 120% nel primo semestre 2022, mentre nell'intero 2022 supereranno di ben oltre il 50% i precedenti massimi storici", sottolinea Gracceva.A livello di settori, nel periodo gennaio-settembre 2022, isono diminuiti considerevolmente nell', con un calo particolarmente accentuato nel III trimestre (-15%), mentre è continuata la forte ripresa dei trasporti, sebbene a tassi progressivamente più contenuti (+12% nei nove mesi, +4% nel III trimestre). L'aumento delle emissioni, invece, è riconducibile quasi interamente alla produzione di energia elettrica e, allee alle"Un segnale importante è che idi energia hanno iniziato a contrarsi in misura progressivamente maggiore rispetto alla dinamica di fattori determinanti come l'andamento del PIL, produzione industriale, mobilità e clima. Un trend simile si è stato registrato in tutta Europa con un calo delladello 0,7% nei primi nove mesi dell'anno", spiega Gracceva. "È evidente -aggiunge - che la riduzione sia stata determinata fortemente anche dagli alti prezzi dell'energia che hanno imposto a molte imprese energivore uno stop delle attività. Tuttavia, nei prossimi mesi sarà fondamentale verificare se la contrazione possa andare oltre, come effetto delle misure di".In termini dii primi nove mesi del 2022 hanno visto proseguire la risalita delle fonti fossili: i consumi disono cresciuti dell'8%, avvicinandosi ai valori pre-pandemici. Ancora più marcato l'aumento dei consumi di(+47%), che a fine anno torneranno non lontani dai livelli del 2018. In forte calo invece i consumi di(-3% nei nove mesi, -8% nel III trimestre) e di, in calo costante dell'11% circa in tutti e tre i primi trimestri dell'anno.La performance delle rinnovabili è stata influenzata negativamente dalla significativa riduzione dell'idroelettrico (-25% rispetto al minimo degli ultimi 15 anni), non compensato dall'aumento del 9% dinei primi nove mesi dell'anno, ai massimi storici nel periodo con una quota del 16,3% sulla richiesta di energia elettrica e un picco del 21,7% ad aprile.