Energia, ENEA sottoscritto accordo da 8,2mln per assistenza tecnica in Algeria

(Teleborsa) - Sarà l'che,ad altrinei settori delle. Il contratto, sottoscritto dall'Agenzia lo scorso 10 gennaio, pone le basi di un'attività dale che si svilupperà nell'arco diInsieme al Centro nazionale per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica della Grecia (CRES), ad Allplan GmbH, società austriaca di consulenza specializzata sui temi dell'efficienza energetica, ambiente e servizi di costruzione; e alla società belga IBF International Consulting NV, l'ENEA va a comporre il raggruppamento scelto tra i 15 partecipanti alla gara bandita nel 2017 da EuropeAid.Un', che come, verterà sul tema del "Trasferimento di know how e di competenze anche in termini di legislazione e normativa di settore, per favorire lo sviluppo di una produzione distribuita di energia elettrica da fonti rinnovabili§", ma anche su quello "dell'efficienza energetica, sia in riferimento ai nuovi edifici e ai criteri per l'isolamento termico, sia al recupero energetico degli edifici esistenti".Tra i beneficiari diretti, oltre alle amministrazioni della Repubblica algerina e i soggetti istituzionali e non del sistema energetico, compresi l'Agenzia per l'efficienza energetica (APRUE), i centri di ricerca e sviluppo e le società del gruppo e l'azienda statale cui fanno capo la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica e gas, saranno coinvolti 5 ministeri.