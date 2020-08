© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Bolletta elettrica sempre più salata per le imprese italiane e un divario che si amplia in modo preoccupante rispetto agli altri paesi europei. Nel 2019 lehanno sopportato ununo spread in significativo allargamento di 20 punti in appena un anno (nel 2018 il differenziale era pari al 17%). Sul fronte deise nella media comunitaria l'aumento della bolletta è stato di appena l'1%,. A tracciare il quadro è ilsulla base dei dati dell'"Si tratta – commenta la CNA – di unche va a sommarsi agli oneri impropri generati da fisco, costo lavoro e burocrazia. Il confronto con il resto dell'Europa diventa impietoso prendendo a riferimento ladove si concentrano artigiani e micro imprese. Per loro l'energia elettrica costa ile in appena un anno il prezzo per KW/h è schizzato del 35,8%, da 22,6 a 31,1 centesimi mentre la media europea mostra un incremento del 6,7%. Nellale imprese italiane sopportano unaed è quasi il doppio rispetto a una micro impresa francese".– rileva la CNA – sono i più penalizzati in quanto oltre a pagare i prezzi maggiori su tutte le componenti della bolletta elettrica (Energia, Rete di distribuzione, oneri e imposte) rispetto alle grandi, "devono sopportare una bolletta mal strutturata nella quale le voci Rete di distribuzione e Oneri e imposte pesano per oltre il 50% del prezzo finale. A titolo di esempio le micro imprese pagano la componente energia 11,1 centesimi, il 38,7% in più delle imprese cosiddette energivore (consumi tra 75mila e 150mila MW/h) e l'onere per la rete di distribuzione è sette volte più elevato rispetto alle grandi. Il risultato è che la componente energia incide soltanto per il 35,8% nel prezzo finale per le piccole, mentre per le energivore rappresenta il 74%"."La struttura fortemente sbilanciata della bolletta – conclude la nota della Confederazione – comporta chesostengono oltre un terzo degli oneri generali di sistema che l'anno scorso sono ammontati apur in presenza di consumi contenuti. Le grandi imprese connesse in alta e altissima tensione hanno contribuito soltanto per 1,7 miliardi di euro".