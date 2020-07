Enel, significativa resilienza ma revisione piano per crisi Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Grazie alla diversificazione geografica, al modello di business integrato lungo la catena del valore, a una solida struttura finanziaria, nonché al livello di digitalizzazione raggiunto che permette di garantire la continuità delle attività operative con lo stesso livello di servizio", Enel "ha mostrato unache si è riflessa neidel primo semestre 2020".Lo sottolinea il Gruppo nella nota diffusa al termine dei CdA che ha approvato i risultati della prima semestrale 2020 in cui si evidenzia al contempo ladel piano strategico a seguito dellaIn dettaglio, "nei confronti dell'euro, glilegati all'epidemia in corso, nonché la, inducono ad una", precisa Enel, specificando che per l'Ebitda ordinario la stima passa da 18,6 mld a circa 18; per l'utile netto ordinario da 5,4 a 5-5,2 mld; per l'indebitamento finanziario netto da 46,8 a 48-49 mld.Ancora "in relazione all'epidemia da Covid-19 diffusasi da inizio anno e ancora in corso", il Gruppo "ha emanatoe al contempo assicurare la continuità aziendale".Enel - si legge nella nota - ha poi "attivato unal fine di disporre in tempo reale della migliore stima dei potenziali effetti sul Gruppo e permetterne la mitigazione con dei piani di reazione o contingency".