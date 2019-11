ENEA: statue antisismiche per il Duomo di Orvieto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilche, dopotornano nella loro collocazione originale anche grazie a"I- spiega, il ricercatore ENEA che ha curato i lavori - Inoltre, abbiamo eseguito interventi per la riduzione della massa sismica, l'ancoraggio dei pilastri al pavimento e il posizionamento a filo del plinto di base dei pilastri".Il progetto di rientro delle statue nel Duomo è stato preceduto da un'della Cattedrale e di iOltre cheche massimizzano l'isolamento sismico - già utilizzati da ENEA per i Bronzi di Riace - a Orvieto sono state utilizzate anche, cioè in grado di sbloccare il piedistallo e attivarlo in funzione antisismica al primo segnale di terremoto.Un'altra differenza sono i materiali utilizzati: acciaio a Orvieto e marmo per i Bronzi di Riace, ma entrambi del tipo "a doppio pendolo, cioè costituiti da due calotte sferiche che, con il loro rotolamento, riescono a massimizzare l'isolamento sismico", ha aggiunto De Canio.