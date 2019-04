© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È stato individuato in Antartide,, il sito di perforazione dove estrarre carote di ghiaccio fino a 2.730 metri di profondità, che serviranno a ricostruire il clima globale degli ultimi 1,5 milioni di anni., che ha visto il coinvolgimento di ricercatori provenienti da 14 istituzioni di 10 paesi europei. L'annuncio è stato dato questa mattina nel corso dell'assemblea generale della European Geosciences Union a Vienna.Al progettoe ricercatore associato del CNR;per la programmazione e il coordinamento scientificoI ricercatori hanno selezionato come sito per la perforazione uno dei luoghi più freddi, spogli e inospitali della Terra, "", che si trova ad un paio d'ore di motoslitta da "Concordia" nella regione della Terra di Wilkes a una quota di 3.233 metri sul livello del mare. Un luogo in cui le precipitazioni sono molto limitate e dove la(il termometro sale di rado sopra i -20 °C e in inverno precipita a -80 °C).nel momento in cui si è formato,come anidride carbonica e metano,: infatti, nei periodi in cui il clima terrestre è stato più freddo, in atmosfera si registrava una quantità decisamente inferiore di CO2 e metano rispetto ai periodi più caldi., un team di esperti coordinati da Carlo Barbante attrezzerà un campo a "Little Dome C" a partire da dicembre 2019. I ricercatori dovranno vivere in container e tende durante le operazioni di perforazione, il cui, con l'obiettivo di prelevare carote di 10 centimetri di diametro. Le operazioni continueranno per tre estati antartiche, da metà novembre a inizio febbraio, finché sarà raggiunta la profondità di 2.730 metri nel 2024.