ENEA, al via la nuova spedizione in Antartide con 45 progetti di ricerca

(Teleborsa) -, con l'apertura della", sul promontorio di Baia Terra Nova, per la. Quest'anno, per la prima volta, la base chiuderà il 20 marzo, per consentire l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dopo la partenza del personale scientifico.La spedizione conta, tra tecnici e ricercatori italiani e stranieri, che lavorano su. Questo genere di spedizioni, finanziate dalnell'ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), vengono gestite daquanto a pianificazione e organizzazione logistica e dalsotto il profilo della programmazione e coordinamento scientifico.La base "Mario Zucchelli" è stata, composto dal capo spedizione, personale logistico specializzato dell'ENEA, addetti alla sala operativa delle Forze Armate, piloti di elicottero, un medico e un cuoco. Partito da Christchurch (Nuova Zelanda) alla volta della stazione statunitense di McMurdo, il gruppo ha raggiunto la stazione italiana a bordo di un altro velivolo più piccolo (un Basler).In questa spedizione verràvolta l'unica nave italiana in grado di operare nelle aree polari,. Dopo venti anni di assenza, la 35a campagna estiva vede il ritorno in Antartide dei(AM), per supportare la spedizione con voli tra Christchurch e le basi antartiche "Mario Zucchelli" e McMurdo, per il trasporto sia di passeggeri che di materiali. E dopo l'esperienza positiva della campagna precedente torna un, che effettuerà alcuni voli da Hobart (Tasmania, Australia) alla base "Mario Zucchelli".Ilverrà avviata anche la, che si trova a oltre 3mila metri sul plateau antartico, dove sono previsti osservatori, studi e ricerche nei settori della glaciologia, chimica e fisica dell'atmosfera, astrofisica, astronomia, geofisica e biomedicina. A partire(staff invernale) che resterà in completo isolamento fino a novembre 2020 durante la stagione invernale.