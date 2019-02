(Teleborsa) - Gli analisti di Equita hanno confermato la raccomandazione a buy su Enav, rivedendo al rialzo il target price a 5 euro.



Intanto, a Piazza Affari, seduta in ribasso per Enav, che mostra un decremento dell'1,28%, in linea con l'andamento del mercato azionario italiano.