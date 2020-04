Emirates riapre una serie di voli per Nord Africa, Asia e USA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -- Giacarta, Manila, Taipei, Chicago, Tunisi, Algeri e Kabul - che si andranno ad aggiungere a quelli già attivi per Londra e Francoforte. L'aumento dell'operatività ha permesso anche lai.- Voli limitati solo per i passeggeri che rispondono a certi requisiti: ammessie coloroer essere ammessi a bordo. I clienti dovranno seguire tutte le misure di salute e sicurezza richieste dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti e dal paese di destinazione.Durante questo periodo,e la selezione dei posti disponibili; servizi come, inoltre,in nessuna delle destinazioni. Tutti glisaranno sottoposti aa Dubai, dopo ogni viaggio.- Emirates offrirà anche servizi modificati su questi voli:e altro materiale di lettura;a bordo, ma l'imballaggio e il packaging saranno modificati per ridurre i contatti durante il servizio pasti e il rischio di infezione;e gli oggetti da portare a bordo saranno limitati a laptop, borsetta, valigetta o articoli per bambini (tutti gli altri articoli devono essere registrati e Emirates aggiungerà la franchigia bagaglio a mano alla franchigia bagaglio del cliente); i passeggeri sono tenuti ad applicare le linee guida die indossare le propriequando si trovano in aeroporto e a bordo dell'aeromobile.