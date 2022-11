Elica: accendere l'induzione e spegnere il gas, più efficienza e meno impatto sull'ambiente

(Teleborsa) - Da qualche tempo ormai,non rappresenta più solo la semplice necessità quotidiana di preparare i pasti: dai momenti passati in cucina ci si aspetta un'esperienza funzionale ma anche appagante, possibilmente ottimizzando i consumi e ottenendo buoni risultati con pochi sforzi. Quando si ha poco tempo a disposizione, passare allapuò essere la mossa vincente, grazie a prodotti di nuova generazione dalle alte prestazioni, più efficienti di circa il 40% rispetto alla tradizionale: l'induzione permette, ad esempio, di portare l'acqua a ebollizione nel 50% di tempo in meno, ed ecco che il tè è subito pronto e l'acqua per la pasta raggiunge rapidamente il bollore per organizzare il pranzo in un batter d'occhio.I piani aspiranti della gammadi, leader dell'aspirazione in cucina, offrono tutto questo e molto di più: tante le funzioni che massimizzano la resa energetica, semplificando e velocizzando la preparazione dei cibi. L'intera linea di piani aspiranti conta su motori brushless, una tecnologia che assicura maggiore silenziosità e un risparmio energetico di circa il 70% rispetto ai motori tradizionali. Inoltre, la funzione di Power Limitation consente di impostare in fase di installazione la soglia di potenza massima assorbita dal prodotto per adattarla alla dotazione energetica dell'abitazione e cucinare in totale tranquillità.La gamma NikolaTesla si caratterizza anche per funzioni che ottimizzano ulteriormente il: Airmatic regola autonomamente l'aspirazione, attivandola solo quando necessario e spegnendola quando l'aria è tornata pulita e le modalità automatiche di cottura rendono semplici anche le preparazioni più complesse eliminando il rischio di far scuocere o bruciare le pietanze. La funzione Melting, ad esempio, è ideale per sciogliere dolcemente burro o cioccolato, la funzione Warming, mantiene i cibi sempre alla giusta temperatura, o ancora la funzione Simmering, perfetta per le lunghe cotture di zuppe o sughi, per sobbollire senza spiacevoli fuoriuscite sul piano cottura.Anche ilraggiunge un altro livello, più croccante e più leggero: grazie a, infatti, l'olio raggiunge la temperatura ideale nella metà del tempo rispetto a un piano tradizionale, così le preparazioni assorbono meno olio garantendo piatti più sani.A questi plus si aggiungono poi ledi ciascuno dei, ognuno pensato per rispondere alle più diverse esigenze di estetica e funzionalità:, ad esempio, è il piano a induzione con aspirazione integrata che bilancia un'estetica raffinata premiata dal prestigioso Compasso d'oro, ed elevate performance di cottura e aspirazione; o ancora, ultimo nato di questa gamma, NikolaTesla Unplugged, che semplifica ogni gesto in cucina grazie alle manopole dal touch & feel analogico, per un'interazione veloce ed intuitiva. Inoltre, le manopole dai tratti forti conferiscono al prodotto un carattere professionale, robustezza e qualità.E dopo aver cucinato? Questi piani aspiranti sono sicuri, perché a fine cottura le superfici in vetro raggiungonotre volte inferiori rispetto agli altri sistemi di cottura, e sono pensati per essere anche facili da pulire e manutenere. Nel caso didi liquidi nel vano aspirante, una comoda valvola ne permette lo scarico in totale sicurezza e anche gli speciali filtri Long Life ++, tra i più duraturi sul mercato, sono facilmente removibili dall'alto grazie al sistema brevettato da Elica e rigenerabili fino a 5 anni, per offrire un'esperienza di cottura all'insegna del rispetto dell'ambiente.La preparazione dei pasti non avrà più: i piani aspiranti Elica offrono alla possibilità di sentirsi chef, per vivere la cucina come una vera e propria passione, con in più la certezza di un uso intelligente e sostenibile dell'energia, a tutto vantaggio del controllo dei consumi.