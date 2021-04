20 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - easyJet ha celebrato i quindici anni della base di Milano Malpensa annunciando l'ampliamento, da maggio, del Training Center di CAE, che diventerà un unico centro di addestramento sia per i piloti che per gli assistenti di volo e offrirà una formazione continuativa a tutto il personale europeo del vettore.

L'obiettivo della compagnia aerea è quello di fornire un training all'avanguardia. Per questo il Training Centre - dotato di tre simulatori di volo serie CAE 7000XR Airbus A320 e di un dispositivo di addestramento CAE 600XR Airbus A320 equipaggiati con il sistema visivo CAE Tropos 6000XR e un'annessa area dedicata agli istruttori - è stato ampliato con un CAE 7000XR Airbus A320, che porta a cinque il totale dei simulatori. Prestp sarà inoltre introdotto un simulatore completo per l'evacuazione d'emergenza in cabina (CEET).

Dall'avvio delle operazioni, nel 1998, easyJet ha fatto transitare oltre 75 milioni di passeggeri a Malpensa, eletto base operativa da aprile 2006. Nel 2019, prima della pandemia, la compagnia ha trasportato su Malpensa 8,3 milioni di passeggeri.