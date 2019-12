Dl sisma, governo ottiene la fiducia

(Teleborsa) - Il governo si è assicurato la fiducia sulla conversione in legge del Dl sisma, ottenendo in senato 160 voti favorevoli, 119 contrari e nessun astenuto. Il provvedimento, approvato dalla Camera in prima lettura alla fine novembre, diventa legge.



Il provvedimento contiene norme per l'accelerazione ed il completamento della ricostruzione nelle aree colpite dal terremoto. Fra queste alcune semplificazioni e alleggerimenti fiscali destinati ai comuni interessati da eventi sismici del centro Italia.



(Foto: CC BY-SA 3.0) © RIPRODUZIONE RISERVATA