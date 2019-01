© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Si e' concluso ieri il lavoro del Governo sull'emendamento al decreto semplificazione in cui si afferma cheA detta del sottosegretario allo Sviluppo economico Davide Crippa, all'interno del decreto semplificazione,, spiega sempre Crippa, "Il piano, aggiunge il sottosegretario, "andrà definito e pienamente condiviso con Regioni, Province ed Enti locali e individuerà le aree idonee alla pianificazione e allo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale e quelle non idonee a tali attività. Questo per assicurare la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e per accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione".Si prevede inoltre, a tutela di tutte le parti in causa che, fino all'approvazione del Ptesai, con un termine massimo di tre anni,Grazie a questa moratoria, sarà impedito il rilascio di circa 36 titoli attualmente pendenti, compresi i tre permessi rilasciati nel mar Ionio".