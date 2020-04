Dl Liquidità: Golden Power estesa a energia, materie prime e sicurezza alimentare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Il, ovvero il sistema che consente l'esercizio di poteri speciali da parte del governo per fronteggiare eventuali scalate ostili a aziende ritenute strategiche, previsto dal, è stato statooltre all'accesso "a, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni" e laLa possibilità di intervento, bollinato dalla Ragioneria dello Stato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nella notte, viene quindi allargata. L'obbligo di notifica si aggiunge ai settori già previsti dalla legge italiana: lae lanazionale, nonché alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell', dei, dellee inerenti leelettronica a banda larga con tecnologia 5G. Nel 2019 è stato esteso l'ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo infine in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.