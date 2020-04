Dl Cura Italia, Inps: pervenute quasi 2,5 mln di domande

(Teleborsa) - Nuovo aggiornamento dall'Inps sulle richieste pervenute per le prestazioni da erogare contenute nel dl Cura Italia. Sono infatti 2.456.101 le domande arrivate telematicamente all'Istituto, per più di 5,1 milioni di beneficiari.



Nel dettaglio, l'Inps ha ricevuto 2.092.432 richieste per il bonus indennità da 600 euro; 184.201 sono invece le domande per i congedi parentali e 20.468 i bonus baby sitting.



Sono 101.000 le domande pervenute per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, per 1.939.000 beneficiari; 58.000 le domande per l'assegno ordinario per 952.800 beneficiari. © RIPRODUZIONE RISERVATA