Dl Clima, in bozza entra l'ecobonus rottamazione anche per le moto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -È quanto prevede l'ultima versione della bozza del. Allo stato attuale la misura prevede un totale distanziati in fondo ad hoc, il cosiddettoL'incentivo èche, entro il 31 dicembre 2021,Il– che non costituisce reddito imponibile – ammonta ae potrà essere utilizzato entro i successivi tre anni perLo stesso "Decreto Clima" – secondo quanto si legge nella bozza del dl – destina, inoltre,"per la realizzazione, il prolungamento e la messa in sicurezza delle corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale".