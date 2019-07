Disoccupazione in calo al 9,9% a maggio, minimo dal 2012

Ultimo aggiornamento: 11:26

Il tasso di disoccupazione a maggio cala al 9,9%, 0,2 punti percentuali in meno rispetto ad aprile. Lo rileva l'Istat. Si tratta del valore più basso dal febbraio del 2012. Per la prima volta da oltre sette anni il tasso di disoccupazione perde così la doppia cifra. Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24enni) è sceso invece al 30,5%, in calo di 0,7 punti rispetto al mese precedente.In(+0,1 punti percentuali). Per l'istituto di statistica, l'aumento è tale da portare la, sia in termini assoluti sia come incidenza sulla popolazione.In particolare, gli occupati sono aumentati tra gli uomini (+66 mila), mentre risultano sostanzialmente stabili le donne; riguardo alle fasce d'età, stabili i 15-24enni, in calo i 35-49enni (-34 mila), mentre sono in crescita le altre classi di età, soprattutto gli ultracinquantenni (+88 mila).Sulla tipologia di contratti, si registra un aumento crescita sia degli indipendenti (+28 mila) sia dei dipendenti, permanenti e a termine (+39 mila nel complesso); da notare comeIn contemporanea, l'Istat ha registrato(-1,9%, pari a -51 mila).Stabile la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni che a maggio vede una diminuzione tra gli uomini (-29 mila) e una crescita tra le donne (+33 mila), con un tasso di inattività invariato al 34,3% per il quarto mese consecutivo.Nell'rispetto ai tre mesi precedenti del +0,5%, pari a +125 mila) per entrambi i generi e con un aumento degli indipendenti (+0,5%, +27 mila) e dei dipendenti permanenti (+0,6%, +96mila).A ciò segue, nel trimestre, un ampio calo delle persone in cerca di occupazione (-3,7%, pari a -100 mila) e degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,3%, -37 mila)., il dato dell'occupazione è, pari a +92 mila unità: l'aumento riguarda entrambe le componenti di genere, i 15-24enni (+43 mila) e soprattutto gli ultracinquantenni (+300 mila) mentre sono in calo le fasce di età centrali.Nei dodici mesi, alla crescita degli occupati si accompagna un notevole calo dei disoccupati (-6,9%, pari a -192 mila unità) e una sostanziale stabilità degli inattivi tra i 15 e i 64 anni.