Digital Value, Giovanna Zanotti si dimette dal CdA

(Teleborsa) - Digital Value, società quotata sull'AIM Italia e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT, ha comunicato che in data odierna la consigliera indipendente Giovanna Zanotti ha rassegnato le proprie dimissioni, con efficacia immediata, dalla carica di consigliere, per motivi strettamente personali.



"Digital Value ringrazia la dott.ssa Zanotti per il suo contributo a favore della società", sottolinea una nota.