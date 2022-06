Digital360 acquisisce controllo Methodos per crescere nell'advisory

(Teleborsa) - Digital360, società attiva nel campo della trasformazione digitale e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha siglato un accordo vincolante per acquisire il 51% del Gruppo Methodos e crescere nel mercato dell'advisory, anche basato su piattaforme tecnologiche (il cosiddetto Consultech), a supporto del cambiamento organizzativo e della trasformazione digitale nelle organizzazioni. L'operazione prevede l'acquisizione indiretta del 51% delle quote delle società Methodos S.p.a. e Accompany S.r.l. (rilevate per il tramite dell'acquisizione del 100% della holding Methodos Group S.p.a.) e il 51% della società Digital Attitude S.r.l. (di cui il 28% circa rilevato indirettamente tramite Methodos Group S.p.a. e per il restante 23% circa acquisito direttamente da altri soci venditori).

Nata nel 1979 a Milano, Methodos è attiva nella consulenza organizzativa, con particolare riferimento alla gestione del cambiamento organizzativo e culturale delle aziende. Ha recentemente ampliato il proprio perimetro di business tramite le controllate Digital Attitude e Accompany, attive, rispettivamente, nel mercato delle piattaforme software a supporto dei cambiamenti comportamentali (Digital Coach e Digital Adoption Platform) e nel supporto alla trasformazione digitale.

Il Gruppo Methodos nel 2021 ha conseguito ricavi per circa 9 milioni di euro, con un EBITDA di oltre 1,5 milioni di euro (EBITDA margin del 17%). La posizione finanziaria netta di Gruppo al 30 aprile 2022 è pressoché in pareggio. Il corrispettivo per la cessione delle quote è stato complessivamente fissato in 4,26 milioni di euro (oltre alla PFN). A ciò si potrà aggiungere un earn out pari a massimi 1,1 milioni di euro, da pagarsi interamente in denaro e successivamente all'approvazione del bilancio 2022. Previste opzioni incrociate (put e call) per l'acquisto o la vendita del residuo 49%. L'operazione verrà finanziata con l'utilizzo di linee bancarie recentemente contrattualizzate con illimity Bank.

"Questa acquisizione va nella direzione di costruire il polo di riferimento italiano per l'innovazione nel campo delle risorse umane e dei modelli organizzativi, una sfida che è oggi indispensabile per interpretare la transizione verso un nuovo paradigma nella relazione tra persone e organizzazioni - ha commentato Mariano Corso, cofondatore di Digital360 - Le competenze e l'esperienza di Methodos possono supportarci nel creare un polo leader nel mercato dell'Advisory a supporto delle organizzazioni in ottica di trasformazione digitale e connesso cambiamento organizzativo"

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)