Dieselgate, esercito consumatori in class action contro Volkswagen

(Teleborsa) - Volkswagen rimane nell'occhio del ciclone per lo scandalo del dieselgate. Un esercito consumatori, infatti, sono pronti alla class action contro la casa automobilistica tedesca rea di aver falsificato i test sulle emissioni di vetture diesel vendute negli Stati Uniti d'America e in Europa. I ricorsi collettivi contro VW potrebbero arrivare a 26.000.



Numeri alla mano, queste sono le segnalazioni arrivate agli avvocati dell'associazione federale di tutela dei consumatori. Solo in un mese sono arrivate 4000 richieste di ricorso, ha spiegato Ralf Stoll l'avvocato che se ne occupa.





Uno strumento nuovo in Germania, quello della class action. Molti consumatori, infatti, hanno già fatto causa in maniera indipendente. Secondo Volkswagen, lo scorso settembre erano pendenti oltre 23 procedimenti, mentre sono state emesse più di 6000 sentenze. © RIPRODUZIONE RISERVATA