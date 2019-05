Decolla il titolo EasyJet dopo la semestrale

(Teleborsa) - Spicca il volo il titolo EasyJet negli scambi di questo venerdì di borsa. Le azioni del gruppo a Londra guadagnano il 3,75% arrivando a toccare le 1.009,50 sterline.



A mandare in estasi gli investitori la pubblicazione dei conti del primo semestre dell'anno fiscale terminato il 31 marzo riguardanti la società. La compagnia aerea low cost si è infatti lasciata alle spalle l'esercizio passato con un incremento dei ricavi del 7,3% a 2,343 miliardi di sterline e un numero di passeggeri in aumento del 13,3% a 41,6 milioni rispetto ai 36,8 registrati un anno fa.



La compagnia chiude dunque il periodo con una perdita di 272 milioni pre-tasse, in aumento a fronte di un risultato negativo di 68 milioni dello stesso periodo del 2018.



I risultati semestrali sono in linea con i target del gruppo, che conferma l'outlook per l'intero esercizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA