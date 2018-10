Debito pubblico in calo dopo record di luglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -dopo il record toccato il mese precedente. Secondo quanto riportato dalla Banca d'Italia nel Supplemento al Bollettino Statistico "Finanza pubblica, fabbisogno e debito", nel periodo in esame il debito delle Amministrazioni pubbliche tricolore è diminuitorispetto al mese precedente, risultandoNel paragone su base annua, invece, il livello del debito risulta in aumento, a fronte deiLa diminuzione mensile, spiega Bankitalia, è dovuta alla(14,9 miliardi, a 65,1 miliardi) e, in misura molto minore,(1,3 miliardi).All'opposto gli scarti e i premi all'emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e la variazione dei tassi di cambio hanno complessivamente incrementato il debito di 0,7 miliardi.Con riferimento alla ripartizione per sottosettori,. Il debito degliè rimasto pressoché invariato.Sempre ad agosto lecontabilizzate nel bilancio dello Stato sono state, in diminuzione del 3,9% rispetto allo stesso mese del 2017.sono state invece, in aumento dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma, spiegano da Palazzo Koch.