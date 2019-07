© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Sono stati definiti così iconclusi allo Xijiao State Guest Hotel di Shangai.Le due delegazioni, capeggiate dal segretario al Tesoro,e il rappresentante per il commercioper gli States, e il vicepremierper il colosso asiatico, hanno chiuso l'incontro dandosiEntrambi i Paesi hanno diffuso una nota., confermando l'impegno cinese ad acquistare prodotti agricoli statunitensi; inoltre, le discussioni si sono concentrate sui temi più controversi, dal trasferimento di tecnologia alle barriere non doganali.. Pechino, riporta il Financial Times, ha poi risposto anche alla. Gli Stati Uniti dovrebbero mostrare maggiore "sincerità" e "integrità", secondo il portavoce del ministro degli esteri cinese, Hua Chunying.