(Teleborsa) - Dopo la tregua siglata lo scorso 29 giugno da Usa e Cina, ieri sera,Dichiarazioni che hanno fatto venire meno le speranze per un rapido raggiungimento di un accordo commerciale tra i due Paesi.Attualmente Washington imponema, se alle minacce dovessero seguire i fatti,Al momento, tuttavia, sembra che le trattative con la Cina siano riprese telefonicamente ed è probabile un viaggio a Pechino della delegazione Usa "a breve".Sempre ieri, in un tweet, il presidente Usa, commentando il– cresciuto al passo più lento da quasi 30 anni– aveva detto chea dimostrazione del "grande impatto" che stanno avendo i dazi da lui voluti sulle importazioni cinesi. Commenti definiti "totalmente fuorvianti" dalSecondo il portavoce, la perfomance dell'economia cinese del primo semestre "non è stata brutta" se si considerano le incertezze legate all'economia mondiale e – ha aggiunto Geng – "gli Usa vogliono un accordo commerciale tanto quanto la Cina".