Dazi, prove di disgelo tra Usa e Cina

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al suo staff di dettagliare i termini di un possibile accordo sul commercio con la Cina dopo un colloquio telefonico con il leader cinese Xi Jinping.



A riportarlo, è l'agenzia di stampa Bloomberg, che cita persone vicine alla vicenda e, secondo cui, l'inquilino della Casa Bianca, sarebbe intenzionato a raggiungere un accordo con l'omologo cinese, durante il summit G20, in Argentina, in calendario a fine novembre.



La telefonata tra il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump, su commercio e altre questioni, è stata "estremamente positiva". I due leader hanno concordato di "rafforzare gli scambi economici" - ha detto in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lu Kang - senza tuttavia fornire indicazioni sul possibile sblocco e avanzamento dei negoziati. Ultimo aggiornamento: 11:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA