(Teleborsa) - Come da copione, il, è diventato terreno di scontro tra due visioni opposte in tema diuno degli argomenti più caldi del momento. Da una parte, la giovane attivista svedese,dall'altra il Presidente degli Stati UnitiE tra i due non sono mancate le"Da un certo punto di vista èqualcosa che nessuno poteva prevedere: si è diffusa unasull'ambiente e sul cambiamento climatico, esordisce la giovane attivista, intervenendo a un panel nella prima giornata del Forum. "Ci sono stati- ha continuato - che si sono riuniti per questa alleanza, movimento, è un passo importante. Oggi il clima, l'ambiente è un 'hot topic'", ovvero un tema 'caldo', sentito, nel mondo. "siamo ancora indietro dal punto di vista delle emissioni di Co2", ha sottolineato l'attivista, spiegando chee auspicando che- Non tarda ad arrivare, seppur in maniera indiretta, la replica di Trump, che nel suo discorso al Forum economico internazionale magnifica gli accordi raggiunti su dazi ("I migliori di sempre") e il ruolo degli Stati Uniti ("L'America è tornata a vincere"). Poi, nel mirino finiscono gli"Dobbiamo, dice il presidente americano.- Altro fronte bollente a Davos è quello dellaWashington minaccia dazi contro Italia e Regno Unito se i due Paesi porteranno avanti i propositi di una digital tax contro i colossi Usa del web. Intervenendo ad un evento organizzato dal Wall Street Journal al World Economic Forum di Davos il segretario al Tesoro ha auspicato che Roma e Londra fermino i loro piani", ha detto Mnuchin. Lo riporta il Journal.