Culti Milano, nuovi accordi di distribuzione in India e Thailandia

Martedì 13 Luglio 2021, 18:45

(Teleborsa) - CULTI Milano, società quotata su AIM Italia e specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze e cosmesi, ha siglato nuovi accordi di distribuzione con SGPL (India) e King Power Group (Thailandia). SPGPL è specializzata nella creazione di piattaforme retail di brand internazionali sul territorio indiano, mentre King PowerGroup è il partner del mercato Thailandese per CULTI Milano, con un progetto di distribuzione basato sul modello di Business O2O, ovvero l'integrazione tra mercato Offline e Online.

"Crescere significativamente è l'obiettivo che ci siamo prefissati per i prossimi anni e per realizzarlo investiamo su nuovi mercati, vivaci e capaci di gratificare l'espansione di CULTI Milano nel mondo - ha dichiarato Giovanni Casale, General Manager del gruppo - Manteniamo il percorso di espansione sul mercato Asiatico, con scelte intraprese già nel 2020, che hanno visto la nascita di CULTI MILANO Asia Ltd, la joint venture siglata con Vitel International Hong Kong Ltd, società attiva in Mainland China, Hong Kong e Taiwan".