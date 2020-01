Crollo delle borse cinesi. Asia in rosso con diffusione virus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in particolare quelle cinesi, che sono scivolate per l'aggravarsi dell'epidemia del Corona virus a Wuhan. A pesare sui mercati hanno contribuito anche i(-6,3% a dicembre).grazie alla sua natura di bene rifugio, mentre sono scivolati i mercati azionari., l'indice Nikkei ha ceduto lo 0,98% a 23.795 punti, mentre il Topix è scivolato a 1.117 punti (-0,73%). In rosso ancheche termina in ribasso dello 0,98%.Tonfo delle borse cinesi, le più esposte al contagio del virus, conche segna un -3% e3,8%. Non ha trattato la borsa diPesanti le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche scivola del 2%, seguita da-0,67%,-0,40% e-0,24%, mentre tienecon un incremento dello 0,22%.Positiva(+0,21%), mentre è debole(-0,69%).