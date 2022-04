Crollo dei mercati cinesi su dati macro e casi Covid

(Teleborsa) - Vendite diffuse sulle borse asiatiche, con i listini cinesi in grande ribasso dopo che sono stati diffusi i dati sull'inflazione e i prezzi alla produzione per il mese di marzo 2022: entrambi sono risultati superiori alle attese. Intanto, aumentano le restrizioni anti Covid nel paese: l'importante città meridionale di Guangzhou ha deciso oggi di fermare le lezioni di persona nelle scuole elementari e medie. Shanghai ha invece riportato un nuovo numero record di casi di Covid-19 domenica.

Giornata "no" per la Borsa di Tokyo, in flessione dello 0,75% sul Nikkei 225; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul mercato di Shenzhen, che continua la giornata in forte calo del 3,29%, e su Shanghai, che lascia sul terreno il 2,10%.



Depresso il mercato di Hong Kong (-2,91%); sulla stessa linea, sotto la parità Seul, che mostra un calo dello 0,37%. Leggermente negativo Mumbai (-0,67%); consolida i livelli della vigilia Sydney (-0,02%).



Controllato progresso per l'Euro contro la valuta nipponica, che scambia in salita dello 0,64%. Piccolo spunto rialzista per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,23%. Appiattita la performance dell'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che tratta con un modesto +0,11%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 0,24%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 2,81%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:



Lunedì 11/04/2022

02:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,9%; preced. 8,8%)

02:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,2%; preced. 0,9%)



Martedì 12/04/2022

00:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,8%)



Mercoledì 13/04/2022

00:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,5%; preced. -2%)



Venerdì 15/04/2022

03:00 Cina: Tasso disoccupazione (preced. 5,5%).

