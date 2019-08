Crisi Governo, lunedì 12 riunione Capigruppo Senato e martedì Camera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo la mozione di sfiducia di Salvini a Conte con la richiesta di "velocizzazine" dell'iter per giungere al più presto al voto,. La riunione di Palazzo Madama è stata indetta dalla Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati per le ore 12.Intanto le forze politiche, colte di fatto alla sprovvista per l'improvviso, visti gli "attriti" Lega-M5S in rossiniano crescendo negli ultimi mesi. Ma che nessuno, o forse davvero pochi, si aspettava avvenisse in pieno periodo di Ferragosto.. E Davide Casaleggio avalla la linea Di Maio: "Gioca d'azzardo con la vita degli italiani".Dopo le inevitabili prime schermaglie la "palla" passerà al più presto. Nel frattempo si discutono strategie ee emergono idee delle possibili e più diverse, e pure strane alleanze, per prendere tempo e rimandare la data del voto. A partire dal comeSul piatto della bilancia, o meglio delle opportunità migliori per il Paese,. Ovvero su chi si attribuirà la responsabilità del temuto aumento dell'IVA.E poi la questione dellaCon Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia e Silvio Berlusconi che incalzano perché Matteo sia con loro chiaro e trasparente.che potrà decidere se affidare un mandato al premier attuale per un Conte bis., e i precedenti non mancano, che porti il Paese alle elezioni per la fine di ottobre. Naturalmente con un Ministro dell'Interno, responsabile della gestione della macchina elettorale,