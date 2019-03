Credito, Riforma Fondo Centrale: per PMI fino a 7 miliardi di prestiti in più

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ai tempi d'oggi con la crisi che fa la voce grossa, è davvero un'impresa. Potrebbero esserci però buone notizie in arrivo e insieme a una. Ladelgià operativa, potrebbe infatti liberare circain più ogni anno per le imprese. A stimare gli effetti della riforma è l'Ufficio Credito Confesercenti. Ma per raggiungere l'obiettivo, avverte, servirà la– spiega l'Ufficio Credito Confesercenti in una nota - attua infatti un cambiamento di politica della garanzia pubblica, per trasformarla in un vero strumento anticiclico, favorendo sia gli investimenti sia le imprese che hanno difficoltà nell'accesso al credito a causa di carenze di rating.- Vengono infatti introdotte importanti novità a vantaggio delle imprese economicamente meno strutturate, a partire dallache consente un significativo allargamento dellada cui risulta escluso solo l'8% delle PMI, ma anche con misure di copertura più efficaci per le imprese che pur essendo sane sono maggiormente esposte a rischioArrivano anche le operazioni a rischio tripartito tra Banche, Confidi e Fondo per circa 100mila finanziamenti di importi non superiori a 120.000 euro per singolo soggetto.- Grazie a questi interventi, secondo le stime Confesercenti sono teoricamente possibiliUna spinta propulsiva per l'economia, utile a contrastare la fase negativa, ed una boccata d'ossigeno per le imprese dopo un lunghissimo credit crunch: solo tra dicembre 2017 e dicembre 2018 vi è stato, in totale, un deflusso di fondi alle imprese per 54,5 miliardi di euro.- Perché si apra davvero una nuova pagina sul fronte del credito, però, è necessario l'aiuto delche deve tornare ad investire sulle imprese, soprattutto sullePer le attività di minori dimensioni, infatti, l'accesso al credito è ancora fortemente limitato: solo ildei prestiti erogati dalle banche arriva alle piccole imprese, che pure rappresentano ilconclude la nota.