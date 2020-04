© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Loè dominato dall'emergenza sanitaria e lestanno causando uno shock generalizzato,che coinvolge sia lLo sottolinea l'in apertura del consuetoL'istituto precisa che al momento è difficile fare. "La rapida evoluzione della pandemia rende difficile rilevare l'intensità degli effetti sull'economia reale con gli indicatori congiunturali la cui diffusione avviene con un ritardo fisiologico rispetto al mese diTuttavia, precisa l'Istat, le prime indicazioni disponibili sull'impatto economico in Italia sono già visibili su alcuni indicatori, tra cui il, crollato a marzo tra i consumatori e le imprese, ilfortemente influenzato dal calo delle esportazioni verso la Cina, mentre lehanno mostrato un deciso aumento trainato dagliSecondo ilcontenuto nellalockdown delle attività produttive per, pari aldel totale, ilnel caso delle imprese esportatrici, con un'occupazione di 7,4 milioni di addetti (44,3%) di cui(il 42,1%). Un'impresa su due, dunque, ha fermato l'attività. Il lockdown delle attività produttive, si legge, "derivanti dall'emergenza sanitaria, generando un crollo della fiducia diDue gliproposti dall'Istat: il primo in cui la chiusura delle attività sarebbe limitata ai mesi di; l'altro in cui la chiusura si estenderebbe fino aNel primo caso la riduzione dei consumi sarebbe pari alsu base annua mentre nel secondo al. La riduzione dei consumi determinerebbe una contrazione del valore aggiunto dellnel primo scenario e del 4,5% nel secondo.